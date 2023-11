No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. Cordópolis ha sido elegido este miércoles como el mejor medio local de España, en un premio ex aequo con Metropoli, un periódico nativo digital de Barcelona.

Cordópolis, que en septiembre ha cumplido 11 años, ha recibido uno de los Premios de Periodismo y Comunicación del durante la 16ª edición. El objetivo de estos premios es reconocer la labor desempeñada por editores y profesionales de la comunicación, su compromiso con el sector y su aportación a la sociedad, y han sido entregados en la noche de este miércoles en CaixaForum (Madrid). En total, Clabe ha recibido 131 candidaturas para sus 14 categorías

:

