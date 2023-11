No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. Congreso de los Diputados la ley de amnistía.

Después de semanas de negociaciones con los independentistas y tras conseguir el 'sí' de ERC y Junts, Pedro Sánchez ha cerrado el pacto de la norma pese a la presión de la derecha y la extrema derecha en las calles durante las protestas de los últimos días. Aunque eso: a pesar de que ha logrado superar la oposición de los jueces conservadores, la ley tiene todavía que pasar el examen del Senado, donde los de Feijóo cuentan con mayoría absoluta

:

RTVENOTİCİAS: Debate de investidura de Pedro Sánchez: Abascal compara a Sánchez con HitlerEn el debate de investidura de Pedro Sánchez, Abascal compara a Sánchez con Hitler y le acusa de 'preparar un golpe de Estado'. Feijóo critica al candidato y defiende una España que no se resigna. Se espera que 179 diputados voten a favor y 171 en contra. Interior establece medidas de seguridad ante las manifestaciones.

Fuente: rtvenoticias | Leer más »

PUBLİCO_ES: Intervención de Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura de Pedro SánchezEl líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el primer día del debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid.

Fuente: publico_es | Leer más »

20M: Debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los DiputadosEl líder del PSOE expone su nuevo programa de Gobierno y pide la confianza de la Cámara para revalidar su mandato en la Moncloa en una sesión tensa en el hemiciclo por la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas.

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Pedro Sánchez anuncia compromisos económicos durante la sesión de investiduraPedro Sánchez ha aprovechado la primera jornada de la sesión de investidura para anunciar una batería de compromisos en materia económica si logra revalidar la presidencia.

Fuente: 20m | Leer más »

ELDİARİOES: Feijóo critica a Pedro Sánchez durante el debate de investiduraEl presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, durante su turno de réplica en el debate de investidura en el Congreso.

Fuente: eldiarioes | Leer más »

İNFORMATİVOST5: Debate de investidura de Pedro Sánchez, en directo: gritos de 'presidente' al retomar la palabraInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »