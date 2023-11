No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es.

Frente a las quejas vecinales y de la oposición, el Ayuntamiento de Madrid asegura que es “material y financieramente imposible” abordar todos los compromisos del alcalde en unos únicos presupuestos para justificar que el documento solo recoja la rehabilitación de una plaza fuera de la almendra central. Las obras para 2024 en Madrid Centro: remodelar tres plazas, carril bici, nuevo polideportivo y sombras para Sol. La plaza de Puerto de Canfranc, en Puente de Vallecas, convertida en un improvisado aparcamiento a la espera de que se ejecute una reforma proyectada desde 2017

20M: Cómo ahorrar en tus regalos de Navidad: aprovecha el Black Friday para hacer tus comprasEn el Viernes Negro bajan los precios de juguetes, ropa y electrónica, tres de los favoritos para regalar en Papá Noel o Reyes Magos.

Fuente: 20m | Leer más »

Evitar la "ingeniería social" y los "excesos": Ayuso lidera el discurso ultra que justifica los recortes en las leyes LGTBI. El PP de Madrid lleva a la práctica las ideas que la ultraderecha defendió en la última campaña y en sus pactos de gobierno, y reforma normas autonómicas para no "confundir" la protección de las personas LGTBI con "alguna ideología" o luchar contra la "imposición de doctrinas". El colectivo LGTBI clama en la calle contra los recortes de derechos en Madrid: "Esta era la libertad de Ayuso". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid.de la comunidad frente a la que después se convertiría en diputada de Vox, Carla Toscano

Fuente: eldiarioes | Leer más »



Fuente: eldiarioes | Leer más »



Fuente: eldiarioes | Leer más »

El ministro-candidato consigue dominar la discusión, contener la lengua rabiosa de su rival y evitar tener que rendir cuentas por la crisis inflacionista y el dólar. Milei recuperó la iniciativa en el segundo tramo, con golpes bajos que también utilizó Massa. Sergio Massa se mantiene firme en su atril, mientras Javier Milei sale rápido en búsqueda del telón de fondo. Recién entonces el ministro-candidato emprende su retirada. Lo hace creyéndose ganador de las dos horas del debate cara a cara de este domingo contra el libertario, a sólo siete días del balotaje presidencial: agita el puño derecho hacia el cielo.

Fuente: eldiarioes | Leer más »

El informe elaborado por el Observatorio de la Diversidad de Medios Audiovisuales (ODA) en base a las películas y series estrenadas en 2022 evidencia la minoría de corporalidades disidentes. María Larrea, novelista: "En el franquismo había esa idea de que un bebé era como un kilo de patatas". Los personajes gordos no alcanzaron el 4% en las series y películas españolas en 2022.

Fuente: eldiarioes | Leer más »