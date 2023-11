No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. Evitar la “ingeniería social” y los “excesos”: Ayuso lidera el discurso ultra que justifica los recortes en las leyes LGTBI.

El PP de Madrid lleva a la práctica las ideas que la ultraderecha defendió en la última campaña y en sus pactos de gobierno, y reforma normas autonómicas para no “confundir” la protección de las personas LGTBI con “alguna ideología” o luchar contra la “imposición de doctrinas”. El colectivo LGTBI clama en la calle contra los recortes de derechos en Madrid: “Esta era la libertad de Ayuso”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid.de la comunidad frente a la que después se convertiría en diputada de Vox, Carla Toscan

:

20M: Ayuso carga contra Sánchez en Sol: 'Ha decidido ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial'Anima a los españoles a no dejarse llevar por 'el conformismo' y a dar la batalla

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Laura Escanes, al límite, habla de la posible infidelidad de Álvaro de Luna: 'Estoy agotada''Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor', defiende la 'influencer'.

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Federico de Dinamarca habría visitado a Genoveva Casanova 'para romper su amistad con ella', según 'Vamos a ver'La actriz y el heredero danés fueron vistos juntos la pasada semana en Madrid .

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Protestas frente a la sede del PSOE en MadridCientos de personas se reúnen frente a la sede del PSOE en Madrid por undécimo día consecutivo. Las protestas incluyen banderas de España y cánticos contra Pedro Sánchez y Carles Puigdemont por la ley de amnistía. El PSOE ha registrado una ley en el Congreso para cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes.

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Protestas frente a la sede del PSOE en Madrid por la ley de amnistíaCientos de personas se reúnen frente a la sede del PSOE en Madrid para protestar contra la ley de amnistía. Las protestas han llevado a cargas policiales y se pide una huelga general. Carles Puigdemont solicita escolta policial.

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Qué hay en las 3.000 habitaciones que tiene el Palacio de Oriente de MadridTronos, colecciones de porcelana, armas, obras de arte... Las 3.418 habitaciones del Palacio de Oriente albergan una asombrosa cantidad de diferentes objetos que ilustran la opulencia de este regio edificio.

Fuente: 20m | Leer más »