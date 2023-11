No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. De la mayoría absoluta de Suárez al fiasco de Feijóo: las anteriores investiduras.

Rishi Sunak sorprende al nombrar titular de Exteriores al ex primer ministro que dimitió tras el Brexit y que había estado alejado de la vida pública en medio de la perenne crisis del Partido Conservador. El primer ministro Rishi Sunak junto a sus predecesores 'tories' Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May y David Cameron, este sábado en la conmemoración del día del armisticio. A punto de dar las nueve de la mañana de este lunes, un coche se paró delante del 10 de Downing Street, la sede del Gobierno donde Rishi Sunak estaba anunciando cambios de carteras

:

SEXTANOTİCİAS: Rishi Sunak destituye a la ministra de Interior tras la polémica por criticar a la Policía Downing Street vive una crisis de Gobierno que ha comenzado con el cese de la titular de interior, Suella Braverman tras las polémicas críticas contra la Policía, a la que acusó de 'doble rasero' y de favorecer a los manifestantes propalestinos.

SEXTANOTİCİAS: El ex primer ministro británico David Cameron regresa a Downing Street para ocupar la cartera de ExterioresEl primer ministro Rishi Sunak está abordando una serie de cambios en su Gobierno y la vuelta de Cameron era uno de los que se barajaba. Cameron tendrá que ser nombrado lord para poder asumir un cargo ministerial.

20M: Sunak destituye a la ministra de Interior tras polémica por criticar la labor de la Policía en las marchas propalestinasEl primer ministro británico, Rishi Sunak , ha destituido a su titular de Interior, Suella Braverman, y ha iniciado un reajuste de su Gobierno, según indicaron...

