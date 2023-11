No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.

SEXTANOTİCİAS: Florentino Pérez confirma la exclusiva de 'El Chiringuito': 'La decisión de la Superliga será elFlorentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha hablado en la Asamblea del club sobre la Superliga. En ella, ha confirmado la exclusiva de 'El Chiringuito', y ha afirmado que la situación del fútbol 'es muy grave'.

Fuente: sextaNoticias | Leer más »

20M: El camión camuflado de la Guardia Civil: ¿cómo identificarlo en las carreteras de España?Desde la Dirección General de Tráfico se buscan nuevas medidas para controlar el tráfico de las carreteras españolas y gracias a este vehículo pueden observar infracciones contra la seguridad vial que antes no se detectaban.

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Tiroteo en Houston: un menor muere, cuatro personas resultan heridas y el pistolero termina fugadoEl intercambio de disparos tuvo lugar en un mercadillo tras una discusión entre dos personas que no se conocían.

Fuente: 20m | Leer más »

İNFORMATİVOST5: La Guardia Urbana rescata a un perro de un local ocupado en BarcelonaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

İNFORMATİVOST5: Guardia civil acusado de chantajear a una mujer para tener sexo con ellaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

CNNEE: Guardia Costera rescata a 34 migrantes después de que un barco se hundieraEl cierre del Gobierno de EE.UU. se avecina mientras el nuevo presidente de la Cámara de Representantes lucha por controlar a la línea dura

Fuente: CNNEE | Leer más »