No has terminado tu compra

El ministro-candidato consigue dominar la discusión, contener la lengua rabiosa de su rival y evitar tener que rendir cuentas por la crisis inflacionista y el dólar.

Milei recuperó la iniciativa en el segundo tramo, con golpes bajos que también utilizó Massa. Sergio Massa se mantiene firme en su atril, mientras Javier Milei sale rápido en búsqueda del telón de fondo. Recién entonces el ministro-candidato emprende su retirada. Lo hace creyéndose ganador de las dos horas del debate cara a cara de este domingo contra el libertario, a sólo siete días del balotaje presidencial: agita el puño derecho hacia el cielo

CNNEE: Debate: “Massa se mostró más presidenciable y Milei estuvo atado a no equivocarse”🇦🇷 🗳️ Javier Milei es uno de los candidatos que van a balotaje el 19 de noviembre para definir quién será el próximo presidente de Argentina. Estas son sus principales propuestas.

A3NOTİCİAS: El último debate electoral en Argentina deja duras acusaciones entre Massa y Milei'El león domado'. 'Milei arrinconado'. 'Massa saca ventaja'. Son algunos de los titulares con los que la prensa resume el último debate entre los candidatos a la presidencia de Argentina. El próximo domingo se celebran las elecciones.

20M: Los candidatos a presidir Argentina debaten sobre la dolarización, los muertos del covid, el Papa Francisco y hasta Margaret ThatcherEl último debate presidencial de Argentina, a una semana del balotaje en Argentina, que tendrá lugar el 19 de noviembre, estuvo plagado de acusaciones entre Javier Milei y Sergio Massa.

20M: Duras acusaciones entre los candidatos durante el último debate presidencialLos candidatos a la Presidencia de Argentina, el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei, han iniciado el último debate preeelectoral con una serie de duras acusaciones.

CNNEE: Debate por las elecciones en Argentina entre Sergio Massa y Javier Milei, en vivo: noticias, reacciones y másLos candidatos Sergio Massa y Javier Milei debaten de cara al balotaje del domingo 19 en Argentina. Abordarán una cantidad de temas que van desde economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad, Derechos Humanos y convivencia democrática.

