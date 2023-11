No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. Los conservadores del Poder Judicial aprueban una declaración contra la amnistía antes de conocer la ley.

Fue una persecución machista durante meses, entre insultos y amenazas en presencia de sus hijos menores; el condenado acusó en vano a la víctima de “prefabricación” de pruebas asegurando que sufría “celos” y “despecho” tras “haber perdido su condición de mujer de profesor de universidad”. Del “crimen pasional” al “divorcio duro”: la negación de la violencia machista que resurge con los pactos PP y Vox tal como relativizó Alberto Núñez Feijóo la condena por violencia machista al dirigente valenciano de Vox Carlos Flores. Fue una persecución machista durante meses, con reiterados insultos y amenazas a su exmujer, en presencia de sus hijos menores de edad

:

RTVENOTİCİAS: Fernando Alonso termina tercero tras una batalla épica con Checo PérezFórmula 1 | Fernando Alonso termina tercero tras una batalla épica con Checo Pérez

ELDİARİOES: Paco Calvo, autor de ‘Planta Sapiens’: “Empatizamos más con ChatGPT o con un robot que con una planta”¿Las plantas tienen inteligencia? La respuesta parece obvia: no. No la tienen porque para tener inteligencia se debe tener cerebro y conexiones neuronales. Porque la inteligencia es una cualidad reservada a los animales, aunque unos parece que hacen más gala de ella que otros.

ABC_CULTURA: Víctor Manuel: «Felipe González se pone muy gallito, ya me gustaría verle lidiando con este independentismo...El cantante afronta la recta final de su gira de 75º aniversario, que termina el 17 de diciembre en el Wizink Center

FAYERWAYER: YouTube sigue los pasos de Netflix y prepara un botón para reproducir videos al azarParece que YouTube se ha inspirado en la interfaz de Netflix para crear un botón de reproducción aleatoria de videos.

ELDİARİOES: ¿Por qué nos cuesta tanto normalizar el duelo por una amistad rota?En ocasiones, la amistad termina conformándose con un cariz tan necesario que se convierte en esencial para la vida misma. De esas relaciones parten la salud mental y física, el poder construir nuestro camino con recuerdos y momentos confortables a los que volver como si se trataran de un hogar, o en los que residir como presente acogedor.

20M: El ecologismo pone la diana en el arte: estas son las joyas pictóricas atacadas en las protestasSe trata de llamar la atención. El planeta se sigue calentando; el medio ambiente continúa degradándose; y la biodiversidad sigue menguando. Y como no parece que seamos -o queramos ser- conscientes de la magnitud del problema, los movimientos ecologistas intentan dar la voz de alarma.

