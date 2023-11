No existe la rutina perfecta en el gimnasio

Las personas que empiezan a entrenar en el gimnasio, o a veces incluso las que ya llevan unos años, tienden a pensar que el secreto del crecimiento muscular y de los resultados está en encontrar la rutina perfecta y definitiva. Pero por "rutina" no suelen entender cosas como: Selección de ejercicios. Cantidad de series. Repeticiones por serie. Intensidad de las series. Uso o no de técnicas de intensificación. Distribución de los grupos musculares.

Una rutina incluye todas esas cosas y alguna más pero cuando una persona está buscando la rutina perfecta lo que está buscando es algo estático, impersonal y transferible. Si existe la rutina perfecta es que es perfecta para mi y para todos los demás. Se ve por dónde voy ¿verdad? No, no existe la rutina perfecta y menos una igual para todo el mundo. La rutina no deja de ser un recipiente que contiene una cierta dosis de entrenamient

: