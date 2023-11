Niurka Marcos está distanciada de su hijo menor Emilio Osorio

"Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida, ni hipócrita ni mustia", mencionó Marcos al programa mexicano de televisión(TV Azteca). "¿Sabes qué es para mí ser mustio? Vivir una realidad y ocultarla, mostrar una sonrisa detrás de un infierno, y esa no fue la educación que yo di ¿quién sabe dónde la habrá aprendido? '¿Entendiste' ".

De acuerdo con la famosa, su hijo le faltó al respeto y no se lo va a permitir. "Hablaba conmigo en el transcurso de dos horas y me platicaba sus experiencias con el carácter de su papá. Porque"Han sido conversaciones duras para mí, conversaciones en las que me ha faltado al respeto, en las que se ha portado igualado, como si estuviera hablando con un amigo", agregó.

"'Te estás enfrentado cuerpo a cuerpo con tu madre, esta es una guerra de poder, pues muy sencillo... estás bloqueado, para que acompañes a tu papá'", mencionó. "He vivido momentos con mis hijos en los que he quedado rota".

