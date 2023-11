Nintendo Switch 2 podría descartar esta característica que es fundamental de la consola actual

Sin embargo, fuentes cercanas obtienen informaciones filtradas que se ven como pequeñas migajas, pero que juntas sirven para armar algo que es posible que sea muy real. ¿Es la Switch 2? Nintendo registra una patente de una consola con doble pantalla que puede “partirse” en dos

A esta altura del partido tenemos que tener algo claro: todo es especulación. Pero no podemos ignorar lo que se dice, ya que viene de insiders que suelen acertar a sus predicciones. La información más reciente viene del reconocido creador coreano de contenidos,A través de un extenso hilo en la red social X, el creador coreano indica que la nueva consola de Nintendo no vendrá con el dock.

Eso no quiere decir que no habrá conexión con una pantalla grande. Simplemente que la Nintendo Switch 2 no lo tendrá de la misma manera que su antecesora, según reseñaPortable mode is dual screen in your hands like the 3DS. For TV mode, no more need to dock the console—just close the clamshell to cast to the TV for Wii U gamepad-like play style. 💯Hace un par de días se filtró una patente de Nintendo.

Aunque esta patente ha suscitado el interés, no está claro si se trata del sucesor de la Nintendo Switch o si es simplemente una idea futurista de la empresa.. Lo más llamativo es que, incluso cuando la consola está “cerrada”, sigue teniendo una pantalla en la parte superior. Esta innovación presenta un dispositivo intrigante y distintivo que ha llevado a los entusiastas a especular sobre su potencial.

