Nike Air Max Plus 3 Metallic Silver, las zapatillas más futuristas de la línea del Swoosh

En 2023 se están cumpliendo 25 años del lanzamiento de las zapatillas Nike Air Max Plus, una de las más populares de la historia. Entre otros modelos conmemorativos, hay uno que destaca: elPresenta una combinaciónSu acabado es brillante en la parte superior textil; la serie de líneas en la mitad superior del modelo posee detalles cerca del talón, con un estilo amarillo vibrante.a lo largo de la lengüeta y las insignias TN Air.

Se caracterizan por su diseño llamativo, con una unidad Air Tuned Visible en la entresuela que se asemeja a una onda.Están hechas de una combinación de materiales, incluidos cuero, malla y TPU. La entresuela cuentaque proporciona amortiguación y soporte. Mientras que la suela exterior está hecha de goma para una tracción duradera.las Nike Air Max Plus y sus sucesoras siguen siendo de los calzados deportivos más populares de Nike.

