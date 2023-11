Netanyahu confirma alto el fuego con Hamás pero advierte que la guerra continúa

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado por hecho la llegada de un alto el fuego con Hamás. No obstante, el líder israelí ha querido dejar claro que esto no es el fin del conflicto, solo un pausa temporal. "Hay tonterías por ahí que dicen que después del alto el fuego para devolver a los rehenes pararemos la guerra.

Quiero dejarlo claro: estamos en guerra, y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes y desaparecidos, y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel en Gaza", ha dicho. "Objetos sospechosos" en la frontera con el Líbano Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado que el sistema de defensa aérea interceptó un "objetivo sospechoso", haciendo sonar las sirenas en el kibutz Hanita, junto a la frontera con el Líbano. Las FDI también han informado que la supuesta infiltración de un dron en Rosh Hanikra, un kibutz cercano, fue una falsa alarma, según The Times of Israe





