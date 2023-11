Netanyahu asegura que el conflicto será "largo": "Nuestros soldados han caído en la más justa de las guerras" We know that every soldier of ours is an entire world. The entire people of Israel embrace you, the families, from the depth of our heartLas Brigadas al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, anunciaron este miércoles que siete rehenes murieron ayer a causa de los bombardeos israelíes“Siete rehenes murieron ayer en la masacre israelí en el campo de refugiados de Yabalia, tres de ellos con pasaporte extranjero”, afirmó el grupo en un comunicado.

En la lista no aparece precisado quiénes tienen pasaporte estadounidense, si bien este es uno de los grupos más numerosos dentro de la Franja de Gaza, ya que muchos de los que aparecen en este listado están nombrados como palestinos con otro pasaporte o como “internacionales”.El Ejército israelí aseguró hoy haber atacado más de 11.

“Durante las batallas de ayer (martes), las tropas identificaron a varios terroristas de Hamás que se atrincheraron en un edificio de varios pisos, ubicado cerca de una escuela, un centro médico y oficinas gubernamentales, en el área de Yabalia. Se ordenó a la fuerza aérea que atacara a los terroristas”, indicó hoy un portavoz castrense.

En un comunicado, el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, indicó que el Gobierno “ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”.

RTVE: Guerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de GazaGuerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de Gaza

CNNEE: Netanyahu no deja lugar a dudas: La guerra continúa, no habrá cese al fuego | VideoA pesar de la presión internacional, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dejó muy claro que no habrá cese al fuego en contra de Hamas y que | Mundo | CNN

ELDIARIOES: ¿Por qué Putin tiene una orden de arresto internacional y Netanyahu, no?El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por violar el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe los traslados de población de la potencia ocupada a la ocupante y viceversa.

SEXTANOTICIAS: La última barbaridad de Netanyahu: utiliza la Biblia para justificar el exterminio de palestinosEl primer ministro de Israel comparó a los palestinos con los amalequitas, un pueblo que fue exterminado por Dios según la Biblia: 'Nosotros lo recordamos y estamos luchando'. Estas declaraciones han sido condenadas por líderes palestinos y la comunidad internacional.

ELDIARIOES: Netanyahu rechaza cualquier posibilidad de alto el fuegoEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó ayer considerar cualquier posibilidad de alto el fuego en la guerra.

