NASA invita a ver en vivo como dos astronautas realizan una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional

Una de las misiones más peligrosas que un astronauta puede realizar cuando está en la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) es una caminata espacial. Lainvita a todo su público a ver como dos de sus representantes dentro de la nave, ejecutan una la mañana de este lunes 30 de octubre.

Dos astronautas saldrán de la ISS para realizar labores de mantenimiento de la nave. La transmisión comenzará a las 06:30 am EDT. La caminata espacial inicia alrededor de las 08:05 am, que en Chile y Argentina es a las 07:00 y en México las 04:00 am. No se preocupen que la caminata durará unas seis horas.

Esta será la caminata espacial 89 de Estados Unidos. Es la primera tanto para Moghbeli como para O’Hara. Moghbeli actuará como miembro 1 del equipo de actividades extravehiculares y vestirá un traje con rayas rojas. O’Hara actuará como miembro 2 de la tripulación extravehicular y usará un traje sin marcas. headtopics.com

La agencia espacial estadounidense transmitirá la caminata espacial en vivo, en sus plataformas digitales.

