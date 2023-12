Nadia Calviño se convierte en la primera mujer española en presidir el Banco Europeo de Inversiones

A la tercera fue la vencida. Tras los intentos fallidos de llevar la batuta del Eurogrupo y del Fondo Monetario Internacional, Nadia Calviño se ha hecho este viernes con la Presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Los gobernadores del organismo –que son los ministros de Economía y Finanzas de la UE- así lo han decidido.

Tras ser la única candidata 'de consenso', será la líder del bautizado como prestamista europeo después de sortear el veto de Italia y con una Francia clave que se ha guardado su as en la manga hasta el último minuto.La vicepresidenta primera del Gobierno se convertirá en la primera mujer y en la primera española al frente del BEI a partir del próximo 1 de enero, ya que el mandato del actual presidente, el alemán Werner Hoyer, expira el 31 de diciembre. La apuesta de la gallega para asumir las riendas del organismo con sede en Luxemburgo tiene una doble lectura.Por un lado, el Gobierno pierde a una de sus figuras más destacadas y respetadas en Bruselas. Calviño cuenta con mucho prestigio entre sus homólogo





Opinión | El mandato de los establecidos. Por Rosa María Artal. Los ministros de Economía de la UE constatan el "consenso" en torno a la candidatura de la vicepresidenta española para presidir la institución, aunque la votación formal será más adelante — Sánchez sopesa un fichaje de fuera del Gobierno para asumir el área económica en sustitución de Calviño. Fumata blanca. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha logrado los apoyos suficientes para hacerse con la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tras casi cuatro meses de pelea en la que los grandes países, entre ellos Francia, le han hecho esperar más de lo que inicialmente había previsto.

