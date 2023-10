Nacho Cano: 'Mi mayor satisfacción personal es descubrir a gente con talento y llevarles a lo más alto'

Nacho Cano se acercaba al lugar de la entrevista tarareando la canción El Bautismo, que en la presentación de la segunda temporada de Malinche habían interpretado a capela todos los integrantes del grupo.

Afronta este nuevo año con el aval de las casi doscientas mil personas que ya han visto el musical y, lo más importante, con el especial reconocimiento de parte de ese público, el mexicano. "Al final de la función algunos me decían, 'me voy orgulloso de ser mexicano. Gracias por el modo en que has contado mi historia'. Eso para mí lo es todo".

