Nace EuroDreams, la nueva lotería hermana del Euromillones

mes durante 30 años y los sorteos se celebrarán los lunes y jueves. Para participar en este nuevo juego de azar los cupones se podrán comprar desde el 30 de octubre. Está diseñado con 6 categorías de premios y en cada apuesta se podrán elegir 6 números del 1 al 40 y un sueño de una tabla del 1 al 5.

El importe de cada apuesta es de 2,50 euros. EuroDreams acumulará las participaciones de España y de la Comunidad de EuroMillones de los países Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Comenzará todos los lunes y jueves desde las 21:00 horas, coincidiendo este último día con el sorteo de la Lotería Nacional.

