El número premiado en el Sueldazo de la ONCE del domingo 5 de noviembre de 2023 ha sido para el 58387, serie 043. Puedes consultar todos los resultados en la web de 20minutos.es. Número: 00185, serie: 007 Número: 07045, serie: 039 Número: 24567, serie: 038 Número: 97281, serie: 008 El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.

000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. También 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros. En la sección de Loterías de 20minutos.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana

:

