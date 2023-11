Muere un trabajador de 22 años tras caer desde un tejado en Morón de la Frontera, Sevilla

Muertes en el trabajo En 2022, los accidentes mortales durante la jornada laboral aumentaron un 18% durante el primer semestre de ese año respecto al mismo periodo en 2021. Los datos revelan que un total de 394 trabajadores murieron en accidentes durante su jornada laboral. Comisiones Obreras (CCOO) ya señaló en sus momento que la siniestralidad laboral en España está "desbocada".

