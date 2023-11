Muere Matthew Perry: “Friends” le trajo fama pero la serie no pudo silenciar sus demonios personales

Mientras en la pantalla hacía reír a millones de personas en todo el mundo en uno de los programas más exitosos de la televisión, Matthew Perry estaba atrapado en un doloroso ciclo de adicción y en una batalla con los demonios que emergieron en una infancia dañada.

Sin embargo, detrás de las cámaras, la lucha de Perry por mantener en orden su vida personal y su salud parecía empeorar. "En consecuencia, aprendí a ser divertido (tonterías, frases ingeniosas, ya sabes, ese tjpo de cosas) porque tenía que serlo", dijo.Su madre tenía un trabajo estresante, "y que yo fuera gracioso tendía a calmarla lo suficiente como para que cocinara algo de comida, se sentara a la mesa conmigo y me escuchara, después de que yo la escuchara a ella, por supuesto".

"Un personaje en particular me llamó la atención. No es que pensara que podría interpretar a Chandler. Yo era Chandler". Perry estaba en lo correcto. La serie se convirtió en un éxito y llegó la fama que anhelaba. Pero eso no eliminó sus problemas.Grabar la serie podía ser doloroso, dijo. "Sentí que iba a morir si la audiencia en vivo no se reía, y eso no es saludable, pero a veces podía decir una línea y ellos no se reían, y yo sudaba y simplemente tenía convulsiones". headtopics.com

Sin embargo, los intentos de recuperación fueron difíciles y entró y salió de rehabilitación. En 1997, tras un accidente con una moto acuática, empezó a tomar el analgésico Vicodin, un opioide del se enganchó. Tuvo problemas con el alcohol, la metadona y las anfetaminas, y en 2000 fue hospitalizado con pancreatitis.

