Muere Bobby Knight, el legendario entrenador de baloncesto universitario y miembro del Salón de la Fama, a los 83 años

“Con gran pesar compartimos que el entrenador Bob Knight falleció en su casa en Bloomington (Indiana) rodeado de su familia”, publicó su familia en su sitio web. “Estamos agradecidos por todos los pensamientos y oraciones, y apreciamos el continuo respeto por nuestra privacidad, pues el entrenador solicitó un homenaje familiar privado, lo cual estamos honrando. Continuaremos celebrando su vida y recordándolo, hoy y siempre como un amado esposo, padre, entrenador y amigo”.

Antes de retirarse en 2008, el entrenador del Salón de la Fama ganó un récord de 902 partidos masculinos de la División I de la NCAA. Knight completó sus 29 temporadas en Bloomington con periodos exitosos en la Academia Militar de EE.UU. y la Universidad Tecnológica de Texas.

