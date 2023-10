Muere Alana Paiva, culturista e influencer, a los 21 años en un accidente de tráfico

Luto en el mundo del culturismo tras confirmarse la trágica noticia de la muerte de Alana Paiva. La joven ha muerto tras permanecer diez días en coma después de ser arrollada junto a su pareja por un coche mientras circulaban en moto por Río de Janeiro. El suceso ocurrió en el barrio Campo Grande de la ciudad carioca cuando una furgoneta se los llevó por delante tras realizar un giro ilegal.

Según informan medios brasileños, el conductor se dio a la fuga y no se detuvo a auxiliar a Alana Paiva y a su pareja Uilblim Do Espírito Santo, un militar retirado de 43 años que falleció a las cuatro horas del accidente. Alana Paiva ingresó en estado grave en un hospital donde entró en coma inducido. Diez días después no ha logrado recuperase y la joven culturista e influencer moría.

