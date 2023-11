Muere a los diez años el hijo de Eka Darville, estrella de Power Rangers y Marvel: 'Ahora es libre'

"El 18 de enero de 2023 durante una estancia en urgencias le descubrieron dos masas del tamaño de un durazno y una nuez extendiéndose por el cerebro" , proseguía el post. "Lo llevaron al hospital donde fue sometido a una cirugía pero solo pudieron remover el 60% del tumor".

Pero a pesar de la maratónica cirugía practicada en abril el cáncer avanzó agresivamente y finalmente el menor falleció el pasado fin de semana, según reveló en un conmovedor videoCredit: IG Stories: lets.go.manaMana Darville"Se pueden imaginar la cantidad de dolor y tristeza de Eka, Lila y de los padres de Lila, sus abuelos, de mí misma y de sus hermanitos", prosiguió Malaika en su mensaje. "Pero, al mismo tiempo, hay júbilo.

