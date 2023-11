MrBeast construye 100 pozos en África y recibe críticas

MrBeast ha publicado en su canal en YouTube un vídeo que lleva por título "I Built 100 Wells in Africa" que le granjeado múltiples críticas por erigirse en una suerte de "salvador blanco". Donaldson, cuyo nombre real es Stephen Donaldson, tiene la vitola de ser el youtuber más exitoso del mundo.

Y con sus vídeos, a los que pone títulos (enfocados claramente el «clickbaiting» como «The most dangerous trap in the world!», «The deadliest laser labyrinth in the world!» o «I hired a real killer to kill me»), el famoso youtuber se embolsa cada año 50 millones de dólares mediante la publicidad y los acuerdos de patrocinio. Donaldson, de apenas 25 años, se ufana además de tener toda una plétora de proyectos en el mundo real, al margen de la red de redes que tantísima fama le ha granjeado. El youtuber es, entre otras cosas, dueño de una cadena de restaurantes (MrBeast Burger) y de una empresa de snacks (MrBeast Feastables)

:

İNFORMATİVOST5: El 'youtuber' MrBeast construye 100 pozos en ÁfricaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

CNNEE: El youtuber MrBeast construye 100 pozos en África y suscita elogios y críticasNuevos pozos construidos por MrBeast en África proporcionarán agua potable a 500.000 personas en Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue.

Fuente: CNNEE | Leer más »

20M: MrBeast construye 100 pozos de agua en África y le cambia la vida a medio millón de personas: 'Si nadie más lo hace, lo haremos nosotros'Entre juegos y vídeos de locura, el creador sigue dejando espacio para repartir su fortuna en buenas acciones.

Fuente: 20m | Leer más »

CİNCODİASCOM: Los 100 españoles más ricos aumentaron su fortuna un 37%Amancio Ortega sigue encabezando un año más la lista de los millonarios de España elaborada por ‘Forbes’

Fuente: CincoDiascom | Leer más »

ELPAİS_CULTURA: EL PAÍS reúne a los cantantes más icónicos de los 60 y 70‘Todos juntos por el rock and roll’ recopila temas de más de 100 artistas

Fuente: elpais_cultura | Leer más »

CİNCODİASCOM: El precio de la luz se dispara un 77% y roza los 100 eurosLa tarifa en el mercado mayorista olvida su semana más barata del año

Fuente: CincoDiascom | Leer más »