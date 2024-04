Miren Ibarguren: 'Mi vida ha cambiado tras ser madre'

Como una hormiga laboriosa, Miren Ibarguren (San Sebastián, 43 años) ha ido escalando en la comedia española. Como muchas otras actrices vascas, su carrera arrancó en la serie de ETB Goenkale, antes de saltar al cine con Las trece rosas y lograr reconocimiento popular con Escenas de matrimonio y Aída.

Lejanos los tiempos en los que “en algún casting me decían que no me habían cogido por no estar lo suficientemente buena”, ahora compagina series como Arde Madrid, Supernormal o Todos mienten, con películas como Mamá o papá, El test, Fenómenas o su estreno mañana viernes, Matusalén, sobre raperos cuarentones que entran a la universidad como estudiantes. Todo lo anterior esconde que desde hace dos años su vida ha cambiado tras ser madre. Y por ahí arranca la conversación con una intérprete sobria y muy amable

