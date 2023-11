Miley Cyrus se niega a presentar su nuevo disco en vivo

La indiscutible canción del año deberá seguir siendo escuchada en plataformas, radios o locales varios. Flowers, el tema que ha roto todos los récords de escuchas este 2023 y que ha vuelto a aupar a Miley Cyrus a los primeros puestos de las listas, no podrá ser disfrutado en directo por los fans de la cantante tras su negativa a presentar por todo el mundo su nuevo disco.

"Me encanta actuar, especialmente para mi equipo, pero cantar frente a cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta. No hay conexión. No hay seguridad. Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente. Además, es antinatural. Te sientes aislada porque estás frente a 100.000 personas, pero estás sola", confesó la artista, que no gira desde 2014, en la edición británica de Vogue.

