Miguel Ángel Revilla (PRC): 'Mi relevo se va a hacer esta legislatura, pero sin ninguna prisa porque no la hay'

Han pasado más de cinco meses de la noche electoral del 28 de mayo en la que se constató el batacazo en las urnas del PRC que le alejó de la Presidencia de Cantabria. ¿Cómo ha vivido este cambio a nivel personal?

Mi vida ha cambiado muchísimo. Ahora yo me limito a ir los lunes a los plenos del Parlamento de Cantabria, donde soy diputado, y estoy realizando una labor que me apetecía muchísimo hacer como es dar charlas por España. Tengo una cantidad tremenda de lugares que quiero visitar. Voy a dedicar al menos un día a la semana a dar conferencias, porque me llaman de todos los sitios para ir a firmar mis libros... Estoy escribiendo otro libro, además.

Cuando se pierde, hay que asumirlo y prepararse para volver al poder actuando siempre con coherencia. Eso para mí es importante Pero no aquí. En Cantabria, el PSOE mejoró sus resultados en las elecciones autonómicas y creció tanto en votos como en número de diputados. El gran castigado dentro del bipartito entre regionalistas y socialistas fue el PRC.

Nos llovió todo eso. No fue responsabilidad nuestra. Yo tengo las encuestas de tres meses antes y ahí estábamos un punto por encima del PP. También tengo las encuestas de una semana antes de las elecciones, donde ya veíamos que sacábamos ocho diputados.

¡Claro que los cambios no se pueden eternizar! Pero se decidirá en el Comité Ejecutivo en qué momento hay que hacerlo.Naturalmente que hay que hacer un Congreso... Nos toca hacerlo dentro de cuatro años, pero se puede hacer antes. Y lógicamente antes hay que tener el candidato.Su participación desde la tribuna del Parlamento de Cantabria está inédita esta legislatura.

:

ABC_CULTURA: Abre al público en Florencia la sala secreta donde Miguel Ángel se encerró huyendo del PapaSe cree que el artista estuvo escondido allí durante cuatro meses en 1530, para escapar de un castigo del Papa

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

20M: Miguel Ángel Muñoz aprendió cuidados paliativos para 'acompañar' a su tata y habla de su duelo: 'Es tremendamente difícil'El actor revela su dura experiencia en el acompañamiento al duelo: 'Otra cosa es vivirlo'.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

PEOPLEENESPANOL: Muere padre biológico de hija adoptiva de Luis Ángel El FlacoGuadalupe Esparza, padre biológico de María Fernanda, quien fue adoptada por Luis Ángel El Flaco falleció el pasado 29 de octubre.

Fuente: peopleenespanol | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Dentro del corazón de Miguel Bosé en 'El musical de tu vida'ABC se adentra en el rodaje del programa y pasa el día junto a Sobera y el equipo artístico para ver en primicia la entrevista con el cantante

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: 'El Mariquelo' toca su popular charrada desde lo alto de la Catedral de SalamancaEl folclorista Ángel Rufino de Haro, conocido popularmente como 'el Mariquelo', ha vuelto a...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

20M: Miguel Bosé cuenta sus experiencias más locas con sus fans: 'Me encontré a una desnuda''Me las encontraba dentro de los armarios o en la cama del hotel', aseguró el cantante sobre sus seguidoras.

Fuente: 20m | Leer más ⮕