Miguel Bosé anuncia que trabaja en un musical, un disco y una gira para 2024

Miguel Bosé ha anunciado este viernes que está trabajando en un musical teatral, un disco y una próxima gira de cara a 2024. Una inesperada noticia que ha adelantado durante la presentación de su serie Bosé que, tras emitirse en la plataforma Paramount+, Telecinco ha decidido emitirla en noviembre en un formato de cuatro capítulos.

Una serie que surge a partir del libro biográfico del artista, quien asegura que de no haber estado en la producción Macarena Rey (Shine Iberia) y de haber contado con guionistas como Boris Izaguirre, Ángeles González Sinde e Isabel Vázquez no hubiera salido adelante. "No la hubiera hecho con otra persona que no fuera Macarena; más allá de la amistad, tenemos mucha complicidad; hemos pasado cosas muy bellas y muy feas juntos".

