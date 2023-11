Microsoft anuncia una nueva gama de productos basados en IA para aplicaciones empresariales

Durante el último año, y en parte gracias a su alianza con OpenAI, Microsoft ha estado situada a la vanguardia de la actual revolución de la IA (aunque no siempre le haya salido tan rentable como esperaba), y en los últimos meses ha destacado entre sus novedades el lanzamiento de Microsoft Copilot, el asistente basado en IA que promete mejorar la productividad en diversas áreas de actividad.

Una de las características más notables de Copilot es su capacidad para proporcionar respuestas y asistencia basadas en IA en lenguaje natural. Esto significa, usado en un entorno empresarial, los empleados pueden hacer preguntas y solicitar información de manera natural, como si estuvieran interactuando con un colega humano. Sin necesidad de hacer cursos de 'prompt engineer', vaya. Hasta ahora, dicha dimensión empresarial de Copilot se ha centrado en su uso en el entorno de Microsoft Dynamics 365, pero la compañía acaba de anunciar —con ocasión de su evento Ignite— una nueva gama de productos para otras áreas y aplicaciones empresariales

:

GENBETA: Microsoft mejora su aplicación de Fotos en Windows 11 con inteligencia artificial Microsoft está reforzando el atractivo de su hasta ahora abandonada aplicación de Fotos en Windows 11. Una app que poca gente usa en su día a día para almacenar todas sus fotografías, pero que está ganando mucho protagonismo debido al trabajo que Microsoft está realizando por detrás, en parte copiando algunas de las funciones del popular servicio Google Fotos.

Fuente: genbeta | Leer más »

VANİTYFAİRSPAİN: La reina Letizia sorprende con una nueva chaqueta de cuero rosaLa reina Letizia espera en la cola para que Sonsoles Ónega le firme su libro y sorprende con una nueva chaqueta de cuero rosa de la marca Boss.

Fuente: VanityFairSpain | Leer más »

A3NOTİCİAS: Nueva serie de Juego de Tronos: A Knight of the Seven KingdomsHBO (ahora Max) tiene en mente expandir el universo de Juego de Tronos con una nueva serie titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. El rodaje comenzará en primavera de 2022 y se espera que se estrene en 2025.

Fuente: A3Noticias | Leer más »

ABC_CULTURA: Casi 50 piezas de Rubens se exponen en una nueva muestra en RomaRoma (Italia), 13 nov (EFE).- (Imagen: Antonello Nusca) Casi 50 piezas de la extensa obra de Pieter ...

Fuente: abc_cultura | Leer más »

ABC_CULTURA: Ópera 'Florencia en el Amazonas' llega al Metropolitan de Nueva YorkEste jueves 16 de septiembre llega al Metropolitan de Nueva York 'Florencia en el Amazonas', una ópera inspirada en el universo literario de Gabriel García Márquez, con un libreto en castellano de Marcela Fuentes-Berain y música del mexicano Daniel Catán. En el reparto figura una cantante española: Nancy Fabiola Herrera.

Fuente: abc_cultura | Leer más »

SEXTANOTİCİAS: Pedro Sánchez anuncia medidas para su nuevo GobiernoEl presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, anuncia las medidas que su nuevo Gobierno pondrá en marcha o mantendrá en la nueva legislatura

Fuente: sextaNoticias | Leer más »