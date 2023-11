Mi experiencia en el mundo del marketing

En esa época cambiaba mucho de idea. Creo que en algún momento quise ser azafata pero no recuerdo muy bien por qué y luego torturaba a mis muñecas haciendo de profesora con clases interminables o intentando venderles algo con un catálogo que encontraba por algún sitio y que utilizaba para enseñarles productos.

¡Siempre he sido bastante habladora! No creo que me vaya a ver en ese dilema con hijos pero sí me ha pasado con mis padres o con mis amigos que se imaginan el mundo del marketing como en las series o películas con reuniones creativas con agencias y poco excel. A la gente que se plantea estudiar algo relacionado con marketing les digo que en este trabajo hay mucho más análisis del que parece y que te tiene que interesar la gente y comunicar ideas. Si me preguntan por mi trabajo en Stage para simplificar digo que nuestro papel dentro de la empresa es comunicar la calidad de nuestros y todo el trabajo y talento que hay detrás para conseguir que los teatros se llenen todos los días y así hacer que la gente disfrute. Me parece un lujo. Creo que en muchas, la verda

İNFORMATİVOST5: Andy & Lucas anuncian una gira de despedida antes de tomar un descansoLos artistas Andy & Lucas han anunciado una gira de despedida antes de tomar un descanso debido a problemas de salud. Aclaran que no se trata de una separación definitiva.

ELPAİSSEMANAL: La realidad en una imagen de modaLuigi & Iango, fotógrafos de moda, investigan y revelan la realidad en sus imágenes. La ropa es relevante, pero lo que esconde la situación lo es aún más.

GENBETA: Microsoft anuncia una nueva gama de productos basados en IA para aplicaciones empresarialesMicrosoft ha anunciado una nueva gama de productos basados en IA para aplicaciones empresariales, ampliando así las capacidades de su asistente Microsoft Copilot.

RTVENOTİCİAS: Consecuencias psicológicas de una guerra en la población de un paísInvestiduraSanchezRTVE | Pedro Sánchez: 🗣️ 'Como un partido grande que somos hay distintos matices y realidades que respeto. Podemos contar con visiones distintas sobre cómo afrontar determinados problemas políticos como es el caso de García-Page' ▶️

INVERTİA: Peugeot cuenta con una amplia gama de vehículos eléctricosLa marca francesa Peugeot cuenta con una amplia gama de modelos eléctricos puros, desde el E-208 hasta el E-Boxer, que permiten circular sin limitaciones de movilidad y son respetuosos con el medioambiente. Todos los vehículos eléctricos de Peugeot tienen la etiqueta cero de la DGT, lo que les permite acceder al centro de las ciudades sin multas y estacionar en la calle de forma gratuita.

INVERTİA: Una startup española revoluciona la industria de eventos con tecnología blockchainUna startup española está utilizando tecnología blockchain para evitar la falsificación de entradas en eventos multitudinarios como conciertos y eventos deportivos. Festivales importantes como Starlite y Cruïlla ya han alcanzado acuerdos con esta compañía emergente. El proyecto nació en abril de 2022 y cuenta con tres cofundadores.

