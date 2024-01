Mi carrera en el mundo del marketing

Quería ser abogada porque casa mucho con mi personalidad. Me gusta ayudar a la gente y solucionar los problemas y conflictos. Después quise ser economista, porque me encanta la economía, los números… en concreto, me interesa mucho la macroeconomía, la gestión de los países y su organización. Después, poco a poco, me fui decantando por el mundo de la comunicación social, hasta que vi que el campo que casa perfectamente conmigo es el marketing.

Al principio dudaba, porque no estaba tan en auge como está hoy en día, pero finalmente dirigí mi carrera hacia allí.Cuando mis sobrinos me preguntan a qué me dedico, tomo como ejemplo los refrescos o hamburguesas que más les gustan. Les explico que creo las etiquetas de esos productos para que la gente los reconozca y pongo en marcha acciones para que el producto esté en los supermercados, que salga por la tele y la radio… y, por último, consigo que la marca llegue a Instagram para que todos lo conozcan y sobre todo, me encargo de que sea divertido e interesante para que lo compren.En Netfli





Mknews_es » / 🏆 36. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Inditex vuelve a ser una de las empresas más valiosas del mundoInditex ha logrado por segunda vez en su historia volver a codearse con las mayores firmas del mundo por capitalización bursátil a cierre de ejercicio. En 2023, el máximo histórico en Bolsa y una revalorización del 60% han llevado a Inditex a remontar 61 puestos en el ránking mundial, hasta erigirse como la 97ª empresa más valiosa del planeta.

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

Pedro Sánchez afronta una semana frenética en EuropaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Estrasburgo y Bruselas para participar en tres citas relevantes, incluyendo un discurso en el Parlamento Europeo y un Consejo Europeo clave para la situación en Israel y Palestina.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

Lo que debes saber antes de hacerte una resonancia magnéticaLa resonancia magnética o RM es una prueba diagnóstica de lo más habitual en nuestro país, pero antes de someternos a un examen de este tipo hay una serie de cuestiones que debemos conocer para que todo transcurra perfectamente.

Fuente: sportlife_es - 🏆 15. / 73 Leer más »

Junts per Catalunya anuncia una reunión entre Puigdemont y SánchezEl secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha anunciado que el expresidente Carles Puigdemont se reunirá con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el extranjero y sin la presencia de un mediador. Aún no se ha determinado la fecha y el lugar del encuentro.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

Argentina y el peronismo: una combinación incomprensibleArgentina es un país con marcos políticos y culturales diferentes a Europa. El peronismo, un movimiento histórico, ha evolucionado y ahora incluye a la izquierda a través del kirchnerismo. En las PASO, Javier Milei ha obtenido el peor resultado histórico del peronismo.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

La NASA registra una de las llamaradas solares más grandes de los últimos añosLa NASA notificó el pasado jueves un espectáculo solar impresionante cuando el Sol emitió una de las llamaradas más grande de los últimos años. A su vez, compartieron la imagen tomada por uno de sus telescopios en la que se puede observar este fenómeno que interrumpió temporalmente las comunicaciones por radio en la Tierra.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »