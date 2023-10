Mette Marit de Noruega, radiante con un diseño vintage y el set de amatistas de la reina Sonia cinco años después del anuncio de su enfermedad

Anoche, coincidiendo con la semana en la que se han cumplido 5 años del anuncio oficial por parte de la Casa Real de Noruega de su enfermedad crónica, la princesa Mette Marit asistió en el palacio real de Oslo a la cena de gala que la familia real ofrece año tras año a los miembros del Parlamento.

“Durante algunos años he tenido achaques de salud regularmente, y ahora sabemos mejor en qué consistían”, dijo entonces ella. “Aunque semejante diagnóstico limitará a veces mi vida, me alegra que hayan descubierto mi enfermedad tan pronto. Mi meta es seguir trabajando y participar en la agenda oficial todo lo que me resulte posible”.

