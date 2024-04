Meryl Streep entrega el premio Icon a Cher en los premios iHeart

Cada año desde 2014, la emisora iHeart estadounidense celebra sus premios en los que reconoce a los músicos más escuchados del canal de radio. Una fiesta en la que se dan cita algunos de los nombres más importantes de la música y que en esta última edición nos ha dejado además una imagen para la historia. Ha sido la de la actriz Meryl Streep entregando el premio Icon a Cher.

La actriz vitoreada por el público contaba cuál era una de sus canciones favoritas en 1965, cuando tenía 14 años y acababa de comenzar el instituto en New Jersey. Descubrió entonces que la cantante detrás de aquella canción era una tal Cher que por entonces tenía 17 años, “me parecía muy mayor, podía ser una señora. Ahora tiene 77 años y no me parece tan mayor ya”, bromeaba la actriz provocando las risas del públic

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



VanityFairSpain / 🏆 14. in ES

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Dos amigos que van al teatro: Meryl Streep y Martin Short (que siguen negando ser pareja) se lo pasan en grande en BroadwayLas dos estrellas han acudido este fin de semana a un revival de un musical protagonizado por Daniel Radcliffe, Jonathan Groff y Lindsay Mendez.

Fuente: VanityFairSpain - 🏆 14. / 75 Leer más »

Grace Gummer, la otra hija actriz de Meryl Streep: debutó en el cine siendo una niña, protagonista de The Newsroom y casada con el productor Mark RonsonEs la tercera de los cuatro hijos que tuvo la intérprete de Los puentes de Madison con el escultor Don Gummer, del que se separó hace seis años.

Fuente: VanityFairSpain - 🏆 14. / 75 Leer más »

Una discusión entre dos niños acaba en tiroteo entre sus padres en Domeño, ValenciaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

El enfrentamiento entre Abogados Cristianos y Baldoví por la charla de Vox antiabortista en ValenciaPágina oficial del canal de televisión Cuatro con toda su programación, imágenes, noticias de última hora y vídeos de sus programas, realities y series

Fuente: noticias_cuatro - 🏆 49. / 53 Leer más »

Horario y dónde ver en TV el partido amistoso entre España y BrasilEspaña – Brasil: horario y dónde ver en TV

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

La guerra entre Israel y Hamás, en directoHamás rechaza la última propuesta israelí de tregua e insiste en un alto el fuego 'integral' y la retirada de las tropas israelíes de Gaza

Fuente: EFEnoticias - 🏆 35. / 61 Leer más »