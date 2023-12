Buenas noches. Como cada Nochebuena, tengo la oportunidad de felicitaros la Navidad y de transmitiros, junto a mi familia, nuestros mejores deseos. Es una tradición que me agrada mantener y que también me permite hacer llegar a vuestros hogares algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre los retos que se nos plantean como país. Las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos.

Una preocupación que se manifiesta, especialmente, en relación con el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos. Desde luego también con la inaceptable violencia contra la mujer o, en el caso de los jóvenes, con el acceso a la vivienda. Así pues, son muchas las cuestiones concretas que me gustaría abordar con vosotros hoy, si bien esta noche quiero centrarme en otras que también tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva. Es a la Constitución y a España a lo que me quiero referir. Este año, nuestra Constitución ha cumplido 45 año





El rey Felipe VI apela al cumplimiento de la Constitución en su mensaje de NavidadEl rey ha apelado en su mensaje de Navidad al cumplimiento de la Constitución como garantía de unión y de progreso y ha advertido de que si no se respeta la norma fundamental, "no hay democracia ni convivencia posibles", tampoco ley, ni paz, ni libertad, sino "imposición y arbitrariedad".

Mensaje de Navidad del Rey Felipe VIEl Rey Felipe VI felicita la Navidad y reflexiona sobre los retos que enfrenta España en su mensaje de Nochebuena

El rey Felipe VI pide unidad y responsabilidad en su mensaje de NavidadEn su mensaje de Navidad, el rey Felipe VI hace un llamamiento a la unidad y pide mayor responsabilidad a las instituciones para garantizar los intereses generales de todos los españoles. Destaca la importancia de la Constitución como valor democrático y advierte sobre los peligros de la imposición y la discordia.

Mensaje de Navidad del Rey Felipe VIEl Rey Felipe VI felicita la Navidad y reflexiona sobre los retos que enfrenta España en su mensaje de Nochebuena

Críticas y apoyo al discurso de Navidad del rey en EspañaEl rey ha recibido críticas de algunos socios de investidura de Pedro Sánchez, pero ha sido apoyado por el PP y Vox. La presidenta del PSOE comparte la preocupación del rey respecto a problemas como la sanidad y considera que la Constitución es un marco idóneo para garantizar el progreso de España.

Felipe VI pide respetar a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y proclama que fuera de la carta magna no hay una España en paz. El mensaje navideño no incluye ninguna mención a la situación económica ni a la masacre en Gaza. España, unidad y Constitución. Ese es el resumen del discurso que ha pronunciado esta noche Felipe VI en su tradicional mensaje de navidad, con–fuera de la Constitución no hay ley, sino arbitrariedad–, aunque sin nombrarla, y recados al Gobierno: Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde.

