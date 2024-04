Meghan Markle y el príncipe Harry producirán dos proyectos de no ficción para Netflix

El emporio de creación de contenidos de Meghan Markle y el príncipe Harry sigue creciendo y dándoles alegrías después de dejar atrás a sus funciones en la realeza. La pareja, que firmó un acuerdo en 2020 con Netflix a través de Archewell Productions, se encuentra inmersa en la producción de dos proyectos de no ficción según Deadline. Ambos se encuentran en las “primeras fases de producción”, según el medio.

La primera serie, comisariada y producida por Meghan, 'celebrará las bondades de la cocina, la jardinería, la amistad y de recibir invitados en casa', con Leah Hariton (Selena + Chef ) como showrunner y Michael Steed, que dirigió episodios de My Next Guest Needs No Introduction y Anthony Bourdain: Parts Unknown, como director. El anuncio de este nuevo proyecto de Markle se produce poco después de que saltase la noticia de que próximamente lanzará American Riviera Orchard, su propia marca de estilo de vida. El programa será producido por Sony Pictures Television's Intellectual Property Corporation, responsable de programas como D'Amelio Show de Hulu y Leah Remini: Scientology and the Aftermath de A&E. El segundo proyecto se centrará el mundo del polo profesional, con escenas rodadas principalmente en el Open de Polo de EE.UU. que se celebra en Wellington, Florid

Meghan Markle Príncipe Harry Netflix Proyectos De No Ficción Cocina Jardinería Amistad Invitados Polo Profesional

