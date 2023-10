Meg Ryan y los motivos de su “largo descanso” alejada de las pantallas

Meg Ryan acaba de sincerarse sobre su necesidad de alejarse de Hollywood. En su reciente entrevista para People, Ryan, una de las mayores estrellas de la historia de la comedia romántica hollywoodiense, protagonista de clásicos como Cuando Harry encontró a Sally y Algo para recordar, acaba de revelar por qué se alejó de su sólida carrera durante tantos años.

También es la primera comedia romántica que protagoniza en casi 15 años, desde Atrapado por amor, de 2009. 'Se me ocurrió durante el confinamiento', explicaba refiriéndose al argumento de What Happens Later, que ha obtenido un permiso provisional del sindicato de actores que le permite promocionarla durante la huelga. “La esencia radica en estas dos personas que están atrapadas juntas.

Meg Ryan explica por qué dejó Hollywood... y por qué volvióOcho años después de su debut como directora en 2015 con 'Ithaca', que fue la última película en la que trabajó, Ryan regresa a la gran pantalla. Leer más ⮕

La CNMV minimiza el beneficio a largo plazo de las recompras de accionesReconoce un efecto positivo en Bolsa del 1% de media en los primeros días que deja de ser significativo al cabo de un año Leer más ⮕

| El ataque terrestre de Israel en Gaza sería un calvario largo y letalDos destacados expertos en guerrilla urbana describen la perspectiva de un ataque terrestre de Israel contra la base de Hamas en las calles y túneles de Gaza. Leer más ⮕

La princesa Leonor a lo largo del tiempo: los 18 años de la heredera al trono a través de fotografías inéditasAnticipándose a su mayoría de edad, a la que llegará el 31 de octubre, Casa Real ha compartido imágenes de la hija mayor de los reyes en momentos entrañables, desde su nacimiento hasta la actualidad. Leer más ⮕

César Gonzalo: Estados Unidos y España unidos por un largo frente que trae más lluvia y viento a la previsiónSe activan los avisos en 27 provincias del norte y este del País por lluvias, viento y oleaje. Precipitaciones que llegarán a casi toda la Península. Leer más ⮕

¿Cuál es el río más largo del mundo, el Nilo o el Amazonas? Una expedición podría resolver la incógnitaSegún la mayoría de las investigaciones, sería el Nilo el río más largo del mundo. Sin embargo, una expedición por el Amazonas liderada por el documentalista brasileño Yuri Sanada pretende resolver el enigma en los próximos meses. Leer más ⮕