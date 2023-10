Mediapro despide a Jaume Roures tras 30 años al frente del grupo

Tatxo Benet, que ya compartía dirección del grupo como socio gestor, seguirá con sus funciones actuales de presidente y de consejero delegadoJaume RouresSegún ha informado a través de un comunicado, el propio Consejo de Administración ha confirmado que", que ya compartía dirección del grupo como socio gestor, seguirá con sus funciones actuales de presidente y de consejero delegado del grupo".

"Todo el equipo gestor estamos totalmente alineados con los socios accionistas del grupo, Southwind y WPP, con quienes compartimos sin fisuras el proyecto de futuro de la compañía. No hay, en este sentido ni la más mínima disconformidad. En este sentido, no sólo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa.

Jaume Roures sale de Mediapro tras 30 años en el grupoEl Consejo de Administración ha aprobado este viernes, a petición de su socio mayoritario, la desvinculación Leer más ⮕

Jaume Roures abandona Mediapro por las discrepancias con sus socios chinos ante la venta del grupoEl sucesor de Roures al frente de la empresa será su socio, Tatxo Benet. Leer más ⮕

Jaume Roures sale de Mediapro, gigante audiovisual que fundó, tras casi 30 añosJaume Roures sale de Mediapro, la compañía que él mismo fundó hace casi treinta años. El cofundador y hasta el momento socio gestor entona su adiós, a propuesta de la firma china Southwind Media, accionista mayoritario de la productora. Leer más ⮕

Mediapro confirma la salida de Jaume Roures después de 30 años al frente de la compañíaEl Consejo de Administración del grupo audiovisual mantiene al resto del equipo directivo Leer más ⮕

Taxto Benet asume toda la gestión de Mediapro tras la salida de Jaume RouresSegún ha confirmado EXPANSIÓN en fuentes conocedoras, la salida de Roures, que fundó en 1994 la compañía junto a Taxto Benet y Gerard Romy, se produce por las profundas diferencia Leer más ⮕

Roures ultima su salida de Mediapro tras casi 30 años al frente de la firmaLas desavenencias y la falta de proyecto compartido con Southwind, firma de Hong Kong dueña de la sociedad, explican su adiós Leer más ⮕