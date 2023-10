'Me quitaba la luz, mis líneas...': Ximena Duque recuerda sus difíciles inicios como actriz

Rodner Figueroaes un claro ejemplo de superación. La actriz colombiana comenzó en su día de cero en Estados Unidos y logró convertirse, gracias a su perseverancia, trabajo constante y esfuerzo, en uno de los rostros más populares y queridos de la pequeña pantalla.

"Me encanta que me hubiera pasado porque te cuento que cuando yo ya empecé a protagonizar y y empiezo a tener papeles importantes yo hacía sentir a la actriz que tenía 2, 3 líneas como una reina. Yo le decía 'mira, cuida la luz, cuida esto, trata de no ponerte tanto de perfil'.

Leer más:

peopleenespanol »

Diego Verdaguer, después de morir, ¿vaticinó a Julián Figueroa su fallecimiento?Así fue como Diego Verdaguer, ya fallecido, le dio un mensaje a Julián Figueroa ¿le dijo que moriría pronto? Leer más ⮕

Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, reacciona a rumores de un nuevo amorImelda Tuñón apareció en las redes sociales acompañada de un apuesto caballero y surgieron rumores de posible romance. ¡Así respondió la viuda de Julián Figueroa! Leer más ⮕

La startup aeroespacial en la que confía Pedro Duque capta 2,8 millones para llevar sus motores 'verdes' al espacioDraper B1 lidera la ronda de Arkadia Space, que cuenta como asesores con el astronauta español y Antoine de Chassy, fundador de Loft Orbital. Leer más ⮕

Agrupación Señor Serrano instala la utopía en 'Una isla'La compañía catalana sube al escenario del Teatro Conde Duque un nuevo dispositivo escénico con la ayuda de la inteligencia artificial Leer más ⮕

Diego Molano, el exministro de Defensa de Colombia que propone una megacárcel en BogotáEl exministro de Defensa del Gobierno de Iván Duque, Diego Molano, es uno de los nueve candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Su experiencia en la cartera de Defensa es su carta de presentación para aspirar al cargo al que se presenta con un eslogan que resume su visión para la capital: 'Molano con seguridad'. Leer más ⮕

'Me quitaba la luz, mis líneas...': Ximena Duque recuerda sus difíciles inicios como actriz'No fue fácil'. La actriz y empresaria colombiana estuvo como invitada en el pódcast de Rodner Figueroa, donde compartió su inspiradora historia de vida. Leer más ⮕