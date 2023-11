Matt Salinger: 'El secreto de 'El guardián entre el centeno' es que mi padre sabía que los jóvene

Cuenta Matt Salinger que el "secreto" es que "su padre nos habló de él mismo como un joven incomprendido y fuera de lugar que sabía que todos los jóvenes se sienten, precisamente, incomprendidos y fuera de lugar". Por su odio a Hollywood dejó claro que no permitiría que adaptasen su obra al cine, que ha tenido que conformarse con inventar películas en torno a su misteriosa figura.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNEE: Cuándo sería reina de España Leonor y cómo se define la línea de sucesiónDado que Felipe VI y la reina Letizia no han tenido ningún hijo varón, Leonor heredaría la corona de su padre.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

ELCULTURAL: Francis Bacon, El Bosco y Goya en Halloween: cuando el arte abraza las pesadillasLa escritora S. Elizabeth recopila en 'El arte de la oscuridad' más de 200 obras inspiradas en lo mórbido, lo melancólico y lo macabro.

Fuente: elcultural | Leer más ⮕

ELCULTURAL: Esto es lo que pasa cuando el arte abstracto se inspira en la naturalezaCaixaForum Barcelona reúne una selección de obras de grandes artistas para demostrar la relación de la abstracción de Miró o Kandinsky con el biomorfismo.

Fuente: elcultural | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: ¿Cuándo cambiar tu seguro de coche a todo riesgo a terceros?Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

20M: ¿Cuándo y dónde se puede ver 'Esta ambición desmedida', el documental de C. Tangana?El proyecto de 'El Madrileño' tendrá un breve paso por cines antes de que se estrene en Movistar Plus+. Producido por la propia empresa del cantante de 'Demasiadas Mujeres', es un viaje por sus últimos cuatro años.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Cuándo debuta Carlos Alcaraz y cuál será su rival en el Masters de París-BercyCarlos Alcaraz regresa a las pistas en el Masters de París-Bercy. Consulta a continuación el horario y rival del murciano.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕