MasterChef: Laura Londoño entrega el pin por Fray Marcos

en la prueba de expulsión desde que ganó el . La última, la semana pasada, cuando protagonizó un acto "casi kamikaze". Se atrevió a preparar una tarta con gelatina de flores y dejó a todos impresionadísimos. Eso sí, ya lo avisaba: "Si me sale bien, creo que no me la volveré a jugar otra vez". Esta noche se ha vuelto a ver en la misma tesitura y le ha tocado decidir.

, tenía el pin de la inmunidad, pero decidió arriesgar una y otra vez y competir en las pruebas de expulsión. A la cuarta fue la vencida: acabó expulsado sin llegar ni siquiera a usar su pin. "Yo no creo en las casualidades. Que este hombre del que tanto me han hablado tanto esté justo hoy… Es mi La conexión no se ha quedado solo ahí.

Leer más:

rtve »

MasterChef Celebrity 8: De repescado a expulsadoMasterChef Celebrity 8: De repescado a expulsado Leer más ⮕

MasterChef Celebrity | Los 'huevos' de Jesulín de UbriqueLa reina de la televisión es redactora de la sección de Comunicación y TV. Autora del blog MomenTVs en el que cada día analiza todo lo que ocurre en la 'caja tonta'. Series, realities, programas, audiencias... Todo lo que la televisión da, esta redactora lo desgrana para mirar más allá de lo que te dejan ver a simple vista. Leer más ⮕

MasterChef Celebrity 8: Sigue el programa 8 en directo PlayMasterChef Celebrity busca al famoso con mejores aptitudes culinarias. ¡Sigue el directo gratis en RTVE Play! Leer más ⮕

Laura Zapata cuenta por qué se distanció de ThalíaEs un hecho que la relación entre Laura Zapata y Thalía ya no existe. La primera da las razones de esta situación. Leer más ⮕

'MasterChef Celebrity' (14.6%) cede más terreno que 'GH VIP' (12.8%), pero lidera una noche irregular para ambas ofertasPROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS) *Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas EL MINUTO DE ORO “Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:04 con 3.064.510 espectadores y un 25. Leer más ⮕

Así es 'Muertos S.L.', la nueva comedia de Laura y Alberto Caballero sobre el ambiente laboral en unaMovistar Plus+ ha anunciado el comienzo del rodaje de su nueva serie original 'Muertos S.L.', una comedia en el lugar de trabajo que en este caso es una funeraria familiar. Leer más ⮕