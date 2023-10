MasterChef Celebrity 8: De repescado a expulsado

, uniéndose a una lista en la que también se encuentran Eduardo Casanova o Jorge Sanz. El actor ha fallado al replicar una tarta hiperrealista, y es que no solo no ha clavado la apariencia, tampoco ha conseguido ofrecer un bizcocho jugoso a los jueces. Junto a él han competido Jesulín y Jorge Cadaval, con mejor suerte en las cocinas.

"No hay nada que me dé más rabia que tener que ir a eliminación contigo en este equipo cuando no me has querido", le ha soltado Toñi a Blanca en un momento dado. Por suerte (al menos para ellas), no ha sido así. Su equipo ha ganado la prueba de exteriores y se ha librado de llevar el delantal negro, que sí han tenido que ponerse .

MasterChef Celebrity 8: Sigue el programa 8 en directo PlayMasterChef Celebrity busca al famoso con mejores aptitudes culinarias. ¡Sigue el directo gratis en RTVE Play! Leer más ⮕

MasterChef Celebrity 8: Sigue el programa 8 en directo PlayMasterChef Celebrity busca al famoso con mejores aptitudes culinarias. ¡Sigue el directo gratis en RTVE Play! Leer más ⮕

El 'tiktoker' español Peldanyos, expulsado de Machu Pichu por 'falta de respeto': 'Ha sido todo muy descabellado'El valenciano ha denunciado, después, la mala actitud del guardabosques del templo sagrado. Leer más ⮕

Catalana Occidente gana un 10% más (otra vez) y apunta a un beneficio anual de 700 millones de eurosLa aseguradora de la familia Serra alcanza un volumen de negocio de 4.436 millones de euros Leer más ⮕

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 26 de octubre de 2023 enComprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 26 de octubre de 2023. Leer más ⮕