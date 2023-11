Marlene Mourreau, irreconocible tras operarse 'la cara entera': 'Ahora parezco una momia'

Marlène Mourreau ha reaparecido en televisión para mostrar su rostro tras pasar por quirófano para someterse a una operación estética. La artista, con vendas y visiblemente hinchada, no ha querido dejar pasar más tiempo para que la intervención se asiente y ha enseñado su cara después de la operación. Lo ha hecho en Socialité, tras haber explicado que se ha sometido a una cirugía que ella misma ha detallado.

A ver si me han quitad por lo menos diez años", ha sido el mensaje que ha mandado para todos los espectadores después de haber estado subiendo en las últimas horas stories a Instagram. "Me he operado la cara entera y ahora parezco una momia", ha asegurado la vedette con humor en las imágenes enviadas al programa de Telecinco.

Verónica Romero da nuevos detalles sobre su relación con Álex Casademunt en 'OT': 'Fui infiel a mi pareja'La cantante se ha sincerado sobre su romance con Casademunt en una entrevista en 'Socialité'. Leer más ⮕

Sánchez defiende aprobar ahora una amnistía para 'hacer de la necesidad virtud'"En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasa Leer más ⮕

Sánchez defiende aprobar ahora una amnistía para 'hacer de la necesidad virtud'"En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasa Leer más ⮕

Pere Aragonés: La amnistía era imprescindible, ahora hay que trabajar por el referéndumEl presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, aboga por trabajar por el referéndum tras encauzar la amnistía Leer más ⮕

Sánchez defiende aprobar ahora una amnistía para 'hacer de la necesidad virtud'"En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasa Leer más ⮕

Alemania pone en alerta a 1.000 militares para su despliegue en Oriente Próximo en caso de emergenciaLa mayor parte del contingente se encuentra ahora mismo en Chipre, listos para un 'despliegue inmediato'. Leer más ⮕