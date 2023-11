Marcas que enamoran en el evento "Enamorando al Consumidor"

Con motivo de la celebración de "Enamorando al Consumidor", preguntamos a las marcas patrocinadoras de este evento cuáles son las marcas que les enamoran.

En esta ocasión, nos vestimos de gala para celebrar el 10º aniversario de este evento en el que se muestra Superstruct, Suchard, LaLiga, Uber, Spotify, Movistar Plus+, Pinterest, Roberto Verino, L’Oréal, Heinz, Oral B, Lush, Bizum, Xiaomi, Telepizza, The Hype, Pernod Ricard o Santander queremos agradecer a quienes contribuyen con su apoyo y hacen posibles eventos como es el de Enamorando al Consumidor. Por ello, damos las gracias a nuestro patrocinador diamante, , el mayor operador de Festivales de España y creadores de Sónar, Arenal Sound, Elrow, Brunch, Love the Twenties o el FIB que, además, ha creado una gran fiesta para Enamorando al Consumidor. Así como, también, a nuestros patrocinadores oro





