‘Mamacruz’: las abuelas con faja también tienen deseos sexuales

En la última secuencia de La vida era eso, notable película de David Martín de los Santos estrenada en 2020, el personaje protagonista interpretado por Petra Martínez, de entonces 76 años, acababa la película masturbándose. Con toda probabilidad, y esto es básico, por primera vez en su vida.

Una abuela española como otra cualquiera, que vive en un pueblo andaluz donde acude a misa seguramente diaria, que vive con un marido tan viejo y cansado como ella, que cuida a su nieta con esmero, cariño apretado y sentido común, que aún trabaja como modista cosiendo en su casa y que se adapta lo mejor que puede al mundo de internet para poder hablar con su hija, bailarina y madre de la cría, que intenta labrarse un presente y un futuro profesional en el extranjero.

Kiti Mánver, Espiga de Honor, deja de ser 'la eterna secundaria' con su papel en 'Mamacruz'La actriz malagueña Kiti Mánver, una de las Espigas de Honor de la 68 edición de la Semana... Leer más ⮕

Seminci: Kiti Manver y el despertar sexual en la tercera edad de MamacruzSeminci: Kiti Manver y el despertar sexual en la tercera edad de Mamacruz Leer más ⮕

Kiti Mánver: «Lo dejaré cuando mi cabeza deje de funcionar»La veterana actriz, con más de cinco décadas de carrera, recibe hoy la Espiga de Honor de la Seminci de Valladolid Leer más ⮕

Kiti Mánver: “En España la Iglesia siempre ha tenido poder, y a una mujer que quería disfrutar se le llamaba guarra”La fuerza de Kiti Mánver es contagiosa. No es una fuerza que se base en la demostración y la exhibición, sino que está de forma tranquila en cada respuesta, en cada declaración. Con 70 años, vive un momento dulce en una industria donde no siempre se sintió a gusto y de la que incluso pensó retirarse varias veces. Menos mal que no lo hizo. Leer más ⮕

Los muertos en Gaza por los bombardeos israelíes superan los 6.500Al menos 6.546 palestinos han muerto y otros 17.439 han resultado heridos por los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, según ha informado el Ministerio de Sanidad de Gaza este miércoles. Las autoridades palestinas aseguran que entre los fallecidos hay 2.704 menores, 1.584 mujeres y 364 ancianos. Leer más ⮕

Georgina Rodríguez tiene los vaqueros 'efecto push-up' que elevan los glúteos y potencian las curvasLa modelo celebró la victoria del equipo de Cristiano Ronaldo con un posado que ha incendiado Instagram. Leer más ⮕