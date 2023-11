Maluma vuelve a perder los nervios con un fan y le propina un manotazo

Según las imágenes analizadas desde varios ángulos parece que al cantante no le gustó que le agarrara más tiempo del necesario y se intentó soltar, de una forma no muy correcta. El manotazo es tan fuerte que hace que el fan caiga hacía delante y posteriormente sobre otra persona. No es la primera vez que el colombiano tiene un gesto semejante con un fan, en 2021 le vimos protagonizando una situación semejante en el centro de Nueva York.

:

INFORMATIVOST5: La alerta de la Aemet: una ciclogénesis explosiva traerá lluvias y vientoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Un vino catalán, el regalo a Lebron James por sus 20 años en la NBAInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Israel mata a un hombre que viajaba con sus hijos por la carretera de GazaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Asesinan a martillazos a Lilie James, una entrenadora de waterpolo, en SídneyInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Doce empleados de una residencia de Murcia, investigados por la muerte de una ancianaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: FACUA alerta del aumento de los precios en los alimentos con el IVA rebajadoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕