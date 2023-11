Madonna, así era la reina del pop sin filtros ni retoques estéticos

Antes de esta noticia, su reflejo era el de una diva que luchaba contra el paso del tiempo, configurándose una imagen etérea (cada vez más artificial) de eterna juventud. Entre, Madonna encontró en sus ídolas la imagen perfecta para lucir a principios de su carrera. El pelo de la actriz y las cejas de la pintora mexicana. Poco a poco, fue sacando a la luz su verdadera personalidad, lejos de imitar a otras divas.Es algo más que evidente.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ABC_CULTURA: Fans de Madonna: Un concierto de la reina del pop 'nunca defrauda'Barcelona, 1 nov (EFE).- Los fans de Madonna esperan reencontrase con una cantante en plenas faculta...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: Madonna vuelve a Barcelona para celebrar 40 años de carrera y muchos obstáculos superadosMadonna vuelve a Barcelona para celebrar 40 años de carrera y muchos obstáculos superados

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

RTVE: Madonna: llega el documental con imágenes nunca vistas de la cantanteMadonna: llega el documental con imágenes nunca vistas de la cantante

Fuente: rtve | Leer más ⮕

20M: Madonna recorre las calles de Barcelona en bicicleta antes de los dos conciertos que dará en el Palau Sant JordiLa 'Reina del pop' regresa a España para celebrar sus 40 años de carrera con su gira 'The Celebration World Tour'.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

CNNEE: Cuándo sería reina de España Leonor y cómo se define la línea de sucesiónDado que Felipe VI y la reina Letizia no han tenido ningún hijo varón, Leonor heredaría la corona de su padre.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Del nombre de rey/reinaEscribió Fray Luis de León en un famoso texto ("De los nombres de Cristo", donde se recogen y explican los muchos nombres que las escrituras dan al Mesías) que la función

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕