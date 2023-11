Mabel Lozano: 'estamos creando una sociedad que es un supermercado de cuerpos'

He tenido una abuela muy fuerte y una madre increíble, feminista sin saber que esto tenía nombre, porque era de pueblo hecha a sí misma, con muchos hijos y mucho trabajo. Ahí nace mi activismo en cuanto a la sororidad con otras mujeres. Y, por otro lado, conocer en el 2004 a Irina, una chica rusa víctima de trata, me cambió la vida. Me puso unas gafas que no me he podido quitar jamás.

PEOPLEENESPANOL: 'Nunca te he hecho esta pregunta'. Francisca abre su corazón con Alejandro ChabánLa carismática conductora y actriz dominicana estuvo como invitada en el pódcast de su amigo.

ELCULTURAL: Celine Song: 'Me gustan los hombres que se tragan su orgullo por los sentimientos de la persona que aman'La directora de origen coreano plantea un romance imposible con un antiguo amor de la infancia en 'Vidas pasadas', la sensación del cine independiente de Estados Unidos

PEOPLEENESPANOL: ¿Conoces la diferencia entre un corrector y un concealer? Cassandra García artista de Bobbi Brown te explicaLa joven y talentosa Directora de Educación Global de Bobbi Brown Cosmetics nos cuenta su historia y brinda estos prácticos consejos para utilizar productos imprescindibles que transforman tu rostro

HOLAFASHION: Esther García Capdevila: arte & moda en BarcelonaEntramos en el hogar de la productora y directora artística en Barcelona, un espacio donde se respira creatividad, originalidad y mucha moda

MKNEWS_ES: Nara Seguros: 'Basamos nuestra estrategia de comunicación en mensajes positivos'Entrevista con Giuseppina Bucci, directora de marketing y comunicación de la marca, con motivo de su acuerdo con Rodilla.

PEOPLEENESPANOL: Adamari López se despide de su hija e inicia una nueva aventura profesional lejos de MiamiPor motivos de trabajo, la carismática conductora y actriz puertorriqueña permanecerá varios meses lejos de su hogar en Miami y de su hija. Así fue la despedida.

