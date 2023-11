Más de un millón y medio de botellas vendidas en 2022. Estando ya en la recta final del 2023. ¿Esperan mantener esas cifras este año? A pesar del momento complicado que vivimos desde un punto de vista económico, teniendo en cuenta la evolución que lleva la marca a lo largo del año y con las proyecciones que estimamos de aquí a final de año, esperamos mantener el ritmo de ventas que llevamos actualmente. Vivimos una etapa económica muy complicada a nivel mundial.

La inflación, la subida de precios, la menor renta disponible y los conflictos internacionales de Rusia y Ucrania y el palestino-israelí, afectan a toda la población. El consumo de bebidas espirituosas en España se está resintiendo y la ginebra no es una excepción. En un entorno tan complicado, con caídas importantes de la categoría en mercados importantes – no solo en España- , y específicamente en la categoría de ginebra, Nordés es una de las marcas que se comporta mejor con bastante diferencia frente a su competencia, según los datos que manejamos de Nielsen o International Wine and Spirits Research (IWSR

