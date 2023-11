Más de 120 calaveras componen la mayor exhibición pública del Día de Muertos en México

Las calaveras se han esparcido en las plazas públicas de Puebla, en el centro del país, donde estas figuras representan a las criaturas místicas de los alebrijes, actores, mariachis, celebridades, entre otros personajes históricos. APOYOS DE LA EXHIBICIÓN Y DECLARACIONES DE CARLOS ANTONIO SÁNCHEZ, ORIGINARIO DEL ESTADO DE GUERRERO; Y KAREN VILLA, TURISTA.

